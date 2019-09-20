Агентство по развитию МСБ Азербайджана приглашает бизнес к работе на льготных условиях
В Пираллахинском промышленном квартале создан льготный режим для деятельности резидентов, в связи с чем, приглашаем предпринимателей воспользоваться этой возможностью.
Об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов во время мероприятия, посвященного теме "Медицинский бизнес-форум: нынешняя ситуация и перспективы", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Мамедова, в целях развития сектора фармпроизводства, медицинского бизнеса существует крайняя востребованность в создании активных общественных объединений, и Агентство готово поддержать такие инициативы.
Председатель правления Агентства добавил, что недавно запущенный механизм изучения внутреннего рынка может быть использован для проведения рыночных исследований в секторе медицинского бизнеса и фармацевтики: "В случае таких обращений Агентство может оказать поддержку бизнес-субъектам".
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