Президиум Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО) отметил наградой Гражданскую авиацию Азербайджана за высокие достижения в области контроля авиационной безопасностью.

Почетный сертификат был вручен в рамках Всемирного форума, посвященного 75-летию ICAO и юбилейной 40-й сессии Ассамблеи ICAO, которая прошла в Монреале (Канада). Делегацию Азербайджана возглавил директор Государственного агентства гражданской авиации Ариф Мамедов.

В работе Ассамблеи приняли участие 184 страны, входящие в состав ИКАО, а также 70 международных организаций, объединив в общей сложности свыше 2600 участников.

"За последние годы, благодаря заботе и вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева гражданская авиация Азербайджана смогла достичь очень больших успехов. Хочу особо отметить, что авиационная безопасность была и остается для нас первоочередным приоритетом. Такие почетные награды со стороны ICAO являются очередным подтверждением этих успехов", - сказал Президент AZAL Джахангир Аскеров.

"Награды, учрежденные Советом ICAO в рамках нашей инициативы "Ни одна страна не остается без внимания" (No Country Left Behind) призваны еще больше акцентировать внимание на странах, которые делают нашу единую глобальную авиационную сеть более безопасной", - отметил Президент ICAO Олумуива Бенард Алиу.

ICAO - специализированное учреждение ООН, основанное в 1944 году и устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. Азербайджан является членом ICAO с 1992 года.

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