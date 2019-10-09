Для привлечения в Азербайджан индонезийских туристов было предложено внести в список предлагаемых им туристических услуг турпакет, включающий малое паломничество (Умра). Об этом, как сообщили Trend в Государственном агентстве туризма, было сказано во время видеомоста, проведенного при организационной поддержке Агентства и министерства иностранных дел в посольстве Азербайджана в Индонезии, передает Day.Az.

В ходе видеомоста также была обсуждена организация ознакомительных визитов для индонезийских туристических компаний с целью более широкого информирования индонезийских туристов об Азербайджане и достопримечательностях страны.

В видеомосте вместе с Государственным агентством туризма и Бюро туризма Азербайджана также приняли участие Ассоциация туристических агентств Азербайджана, Ассоциация гостиниц Азербайджана и представители министерства иностранных дел Азербайджана, а с индонезийской стороны - представители МИД, министерства туризма и министерства по делам религии.

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