Казахстан пока не располагает достаточными объемами не зарезервированной нефти на месторождениях "Кашаган", "Тенгиз", "Карачаганаг" для транспортировки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), однако нефть с других казахстанских месторождений могла бы пойти по БТД.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, на состоявшемся в Баку брифинге в рамках 16-го заседания совместной азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Министр сказал, что пока увеличение добычи связано с тремя главными месторождениями страны "Кашаган", "Тенгиз", "Карачаганаг".

"В 2022-2023 годах мы рассчитываем увеличить добычу на месторождении "Тенгиз" на 12-13 миллионов тонн в год, так как проект по расширению проекта "Тенгиз" продолжается", - заявил Бозумбаев.

Министр отметил, что объемы прокачки нефти посредством БТД с других месторождений Казахстана могут составить от одного до 3-4 миллионов тонн в год.

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