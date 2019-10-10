https://news.day.az/economy/1164424.html Азербайджан и Турция будут внедрять межстандарты на предприятиях
Азербайджан и Турция будут внедрять межстандарты на предприятиях
Сегодня в Баку подписан протокол о сотрудничестве между Турецким институтом стандартов, Научно-исследовательским институтом экономических реформ и Сумгайытским химическим промышленным парком.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции "Применение стандартов: сотрудничество Азербайджана и Турции".
По словам замминистра, протокол окажет положительное влияние на дальнейшее развитие отношений в этой сфере, а также на внедрение международных стандартов на предприятиях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре