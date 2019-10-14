Узбекистан заинтересован в транзитных маршрутах в Европу и Ближний Восток через территорию Азербайджана и Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе деловой встречи министров экономики тюркоязычных стран в рамках VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), приуроченной к 10-летию сотрудничества Совета, сказал министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардар Умурзаков.

Министр сообщил, что в силу своего удаленного географического положения, Узбекистан находится в стороне от важных транспортных маршрутов, вследствие чего, страна видит необходимость в создании логистических центров для обеспечения выхода стран Центральной Азии на мировые рынки, а также в целях развития транспортных маршрутов между странами-членами ССТГ. Умурзаков добавил, что история торговых взаимоотношений между странами Совета берет начало со времен "Великого Шелкового пути".

По словам министра, в январе-августе текущего года товарооборот между Узбекистаном и странами-членами ССТГ превысил пять миллиардов долларов, что свидетельствует о 20-процентном приросте в годовом исчислении. Также на долю стран тюркского совета, сообщил Умурзаков, приходится 15 процентов товарооборота. В Узбекистане на сегодняшний день на долю стран ССТГ приходится свыше 2100 иностранных предприятий - это четверть от всех предприятий с иностранным капиталом.

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