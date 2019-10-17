Крупная консалтинговая компания приглашает кандидатов на должность «Стенографиста» (R)
Крупная консалтинговая компания Novo.az объявляет набор сотрудников на позицию "Стенографист".
Нам требуются ответственные, исполнительные и грамотные сотрудники для долговременного и плодотворного сотрудничества.
Вид занятости: полная занятость
Зарплата: 2000 AZN
Требования к соискателю:
- Наличие устойчивого навыка скоростной (слепой) печати устной речи по звуку (русский, азербайджанский).
Личные качества:
- Пунктуальность
- Дисциплинированность
- Ответственность
- Исполнительность
- Трудоспособность
- Старательность
Условия работы:
- Комфортабельный офис в центре Баку
- Бесплатное питание
- График работы: 09:00 - 18:00
- Заключение трудового договора
- Социальные гарантии
Дополнения:
Высылать CV на электронный адрес: vacancy@novo.az. Кандидаты, отобранные по CV, должны будут пройти тест с целью определить их уровень скоростной печати.
О компании
Консалтинговая компания Novo.az, специализирующаяся на исследовании различных сегментов потребителей в Баку и регионах Азербайджана, осуществляет свою деятельность с использованием самых передовых технологий и методов, основанных на международном опыте.
Обучение и тренинги проводятся иностранными консультантами с богатым опытом профессиональной деятельности в разных странах.
Прием на работу новых сотрудников осуществляется по результатам серии отборочных экзаменов и тестирования с корпоративным психологом.
Уже в течение первого года сотрудники, которые не будут нарушать корпоративные правила и продемонстрируют высокую эффективность, получат возможность карьерного роста и повышения оплаты труда.
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