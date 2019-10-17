Крупная консалтинговая компания Novo.az объявляет набор сотрудников на позицию "Стенографист".

Нам требуются ответственные, исполнительные и грамотные сотрудники для долговременного и плодотворного сотрудничества.

Вид занятости: полная занятость

Зарплата: 2000 AZN

Требования к соискателю: 

  • Наличие устойчивого навыка скоростной (слепой) печати устной речи по звуку (русский, азербайджанский).

Личные качества: 

  • Пунктуальность 
  • Дисциплинированность 
  • Ответственность 
  • Исполнительность 
  • Трудоспособность 
  • Старательность 

Условия работы: 

  • Комфортабельный офис в центре Баку 
  • Бесплатное питание 
  • График работы: 09:00 - 18:00 
  • Заключение трудового договора 
  • Социальные гарантии 

Дополнения:

Высылать CV на электронный адрес: vacancy@novo.az. Кандидаты, отобранные по CV, должны будут пройти тест с целью определить их уровень скоростной печати.

О компании 

Консалтинговая компания Novo.az, специализирующаяся на исследовании различных сегментов потребителей в Баку и регионах Азербайджана, осуществляет свою деятельность с использованием самых передовых технологий и методов, основанных на международном опыте. 

Обучение и тренинги проводятся иностранными консультантами с богатым опытом профессиональной деятельности в разных странах. 

Прием на работу новых сотрудников осуществляется по результатам серии отборочных экзаменов и тестирования с корпоративным психологом. 

Уже в течение первого года сотрудники, которые не будут нарушать корпоративные правила и продемонстрируют высокую эффективность, получат возможность карьерного роста и повышения оплаты труда.

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