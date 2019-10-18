SOCAR AQS пробурит десятки скважин в Турции
SOCAR AQS и China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş Construction Industries & Trade Inc. подписали контракт по проведению буровых работ в рамках проекта расширения подземного хранилища газа "Туз Голу", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на SOCAR AQS.
Контракт на интегрированные буровые работы предусматривает бурение 40 скважин для расширения подземного хранилища газа Туз Голу в Турции.
В соответствии с контрактом, SOCAR AQS пробурит и сдаст в эксплуатацию 40 скважин в районе "Туз Голу" в провинции Аксарай, Турция.
Мурат Мехмет Kуртулуш - генеральный директор IC İçtaş сказал, что подписание контракта придаст новый импульс расширению и углублению сотрудничества между двумя компаниями и, в конечном итоге, между двумя странами.
"Расширение подземного хранилища газа "Туз Голу" крайне значимо для удовлетворения потребностей Турции в природном газе, и SOCAR AQS будет способствовать успешному выполнению этой миссии", - также отметил гендиректор IC İçtaş.
Генеральный директор SOCAR AQS Рамин Исаев заявил, что компания высоко оценивает работу над этим важным проектом вместе с China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş Construction Industries & Trade Inc.
"Вкладывая весь наш потенциал, мы рассчитываем на тесное сотрудничество с нашими бизнес-партнерами и заинтересованными сторонами в целях сделать этот проект большим успехом для Турции, для нашего клиента и для SOCAR AQS", - сказал Исаев.
SOCAR AQS, как первая национальная компания в области бурения на суше на турецком рынке, основываясь на более чем 150-летнем богатом опыте буровых работ в Азербайджане, будет инвестировать в обучение и развитие молодых турецких специалистов в ходе реализации проекта.
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