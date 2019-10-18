Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) за 112 миллионов евро продал компании Invesco Real Estate Management Sarl офисное здание класса "А" "Palazzo Turati", расположенное в историческом центре Милана, общей площадью 10 360 квадратных метров, которое было приобретено в 2016 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на SOFAZ, арендатором офисного здания Palazzo Turati является государственное ведомство Италии - Миланская торговая палата.

С 2016 года доходы Фонда от этой недвижимости составили приблизительно 26 миллионов евро (доходы от роста цен и аренды), что означает ежегодную прибыльность в 7,2 процента.

"В целом мы считаем успешной продажу этой недвижимости. Такая операция, то есть непосредственная продажа недвижимости является новшеством в портфеле SOFAZ и имеет для него огромное значение. Таким образом, в результате этой операции в портфеле недвижимости образуются дополнительные средства, что создает условия для большей диверсификации структуры портфеля посредством фондов недвижимости, в том числе, для фокусирования на европейский, североамериканский, азиатско-тихоокеанский регионы", - сказал исполнительный директор SOFAZ Шахмар Мовсумов, комментируя сделку по продаже здания.

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