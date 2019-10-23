https://news.day.az/economy/1168432.html Строительные компании в Азербайджане потеряют право платить упрощенный налог
Строительные компании в Азербайджане потеряют право платить упрощенный налог
С 2020 года лица, занимающиеся строительной деятельностью не будут платить упрощенный налог.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Согласно предложению, компании, занимающиеся строительством, будут привлекаться к выплате НДС и налога на прибыль.
Новость обновляется
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре