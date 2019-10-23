С 2020 года лица, занимающиеся строительной деятельностью не будут платить упрощенный налог.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно предложению, компании, занимающиеся строительством, будут привлекаться к выплате НДС и налога на прибыль.

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