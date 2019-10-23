https://news.day.az/economy/1168642.html Прожиточный минимум по Азербайджану увеличится
Прожиточный минимум по Азербайджану увеличится
Прожиточный минимум по Азербайджану на следующий год составит 190 манатов, передает Day.Az ссылкой на сайт министерства финансов.
Согласно отчету, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 201 манат, для пенсионеров - 157 манатов, для детей - 170 манатов.
Напомним, что прожиточный минимум на 2019 год был установлен на уровне 180 манатов, 191 манат для трудоспособного населения, 149 манатов для пенсионеров и 160 манатов для детей.
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