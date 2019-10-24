Российская компания транспортирует крупный груз по Баку-Тбилиси-Карс
"ADY Express" (дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги") продолжает перевозить большие объемы транзитных грузов, используя возможности, созданные железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, сообщает Day.Az со ссылкой на "ADY Express".
"ADY Express", вместе с привлеченной со стороны "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) логистической компанией "Первая транспортная логистическая компания" и Грузинским партнером "GR Logistics and Terminals" транспортировала груз, принадлежащий ММК - листовую сталь. Объем перевезенного груза составил 2232 тонны или 36 вагонов.
Пройдя пять тысяч километров по территории России, Азербайджана, Грузии и Турции грузовой состав за 17 дней достиг станции назначения - Паяс.
Отмечается, что сотрудничество с "Магнитогорским металлургическим комбинатом" будет продолжено.
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