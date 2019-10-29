Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) оказало поддержку фермерам сел Дюзтахир и Гиджан Гусарского района в реализации их продукции, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Агентство.

Жители сел, обратившись в службу "Друг МСБ", сообщили, что не могут реализовать выращенную ими капусту, попросив оказать им содействие в этом.

При поддержке и координации Агентства пять тонн капусты, выращенной семью фермерами вышеназванных сел, выкупило ОАО "Аграрные заготовки и снабжение".

Подобная помощь по реализации капусты будет оказана и другим фермерам этих сел.

Отметим, что одним из основных направлений деятельности Агентства является оказание поддержки микро-, малым и средним субъектам предпринимательства, содействие их выходу на местные и зарубежные рынки. С этой целью Агентство осуществляет соответствующие мероприятия.

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