https://news.day.az/economy/1172741.html Специальное предложение от AccessBank-a сотрудникам юстиции! (R)
Специальное предложение от AccessBank-a сотрудникам юстиции! (R)
Работаете в органах юстиции? Получите первое поздравление и подарок в связи с профессиональным праздником от AccessBank!
AccessBank проводит кампанию по наличным кредитам в связи с 22 ноября - Днем сотрудников юстиции.
Так, лица, работающие в сфере юстиции, обратившись в AccessBank до конца ноября, могут взять наличные кредиты до 15000 манатов со скидкой 1% и без залога и комиссии. Максимальная сумма кредита составляет 20000 манатов.
Для того, чтобы воспользоваться нашими полезными предложениями обращайтесь AccessBank!
Более подробную информацию о кампании можно найти на официальном сайте банка, на страницах Facebook и Instagram, а также по номеру 151.
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