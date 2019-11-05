Работаете в органах юстиции? Получите первое поздравление и подарок в связи с профессиональным праздником от AccessBank!

AccessBank проводит кампанию по наличным кредитам в связи с 22 ноября - Днем сотрудников юстиции.

Так, лица, работающие в сфере юстиции, обратившись в AccessBank до конца ноября, могут взять наличные кредиты до 15000 манатов со скидкой 1% и без залога и комиссии. Максимальная сумма кредита составляет 20000 манатов.

Для того, чтобы воспользоваться нашими полезными предложениями обращайтесь AccessBank!

Более подробную информацию о кампании можно найти на официальном сайте банка, на страницах Facebook и Instagram, а также по номеру 151.

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