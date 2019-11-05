С газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, за 9 месяцев текущего года добыто 12,2 млрд кубометров газа и 2,6 млн тонн конденсата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в совместном отчете оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

Объем добычи газа увеличился на 4,2 млрд кубометров или 52,5%, конденсата - на 0,8 млн тонн или 44,4%.

Согласно отчету, производительность установок "Шахдениз" составляет 56 млн кубометров в сутки или примерно 20 млрд кубометров в год.

Напомним, что участниками проекта являются компании BP (оператор - 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).

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