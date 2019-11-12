https://news.day.az/economy/1174810.html Микаил Джаббаров: В следующем году ожидается значимый рост и в ненефтяном секторе
Микаил Джаббаров: В следующем году ожидается значимый рост и в ненефтяном секторе
Для обеспечения стабильного и устойчивого экономического роста Азербайджан должен задействовать новые драйверы развития.
Об этом во время обсуждений в парламенте бюджета Азербайджана на 2020 год сказал министр экономики Микаил Джаббаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил особое значение ненефтяной промышленности в осуществлении экспортного потенциала: "В следующем году, наряду с нефтегазовой промышленностью, ожидается значимый рост и в ненефтяном секторе".
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