Для обеспечения стабильного и устойчивого экономического роста Азербайджан должен задействовать новые драйверы развития.

Об этом во время обсуждений в парламенте бюджета Азербайджана на 2020 год сказал министр экономики Микаил Джаббаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил особое значение ненефтяной промышленности в осуществлении экспортного потенциала: "В следующем году, наряду с нефтегазовой промышленностью, ожидается значимый рост и в ненефтяном секторе".

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