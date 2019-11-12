По итогам первых девяти месяцев текущего года, объем товарооборота между ОАЭ и Азербайджаном вырос на 22,56 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал посол ОАЭ Мухаммед Ахмед Хамиль аль Губаиси на заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает во вторник Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"Моей целью было добиться высокого уровня коммуникации между нашими инвесторами и бизнесменами, когда я впервые приехал в эту прекрасную страну Азербайджан в качестве посла Объединенных Арабских Эмиратов", - рассказал посол.

По его словам, в 2017 году среди партнеров комиссии насчитывалось девять компаний, однако с каждым годом их число только росло:

"И на данный момент это число уже превышает 50 организаций и компаний", - отметил посол.

Он добавил, что значительным фактором является успешное участие компаний из двух стран на выставках, где они совместно представляют продукцию и услуги.

Также, с даты учреждения комиссии, наблюдается значительный прогресс в двусторонних торговых отношениях в ненефтяном секторе.

"На данный момент, три эмиратские компании выполняют прямые рейсы между нашими странами. Также наблюдается рост туристического потока. На условиях взаимного инвестирования создаются новые компании", - уточнил посол.

В заключение, посол отметил, что данных результатов удалось добиться благодаря усилиям обеих сторон.

Напомним, что сегодня в Баку проходит четвертое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

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