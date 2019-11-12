Туристическая сфера является одной из ключевых сфер сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном.

Об этом, как сообщает во вторник Trend с мероприятия, рассказал министр экономики ОАЭ Султан бин Саид аль Мансури, передает Day.Az.

"Наши нации являются особенными нациями. Наши отношения значительно развились с тех как были зарождены еще в 1991 году", - сказал министр.

Он отметил, что странам действительно стоит гордиться теми результатами, которых удалось добиться за это время.

"Наши торговые отношения продолжают развиваться, и объем взаимной торговли достиг 63 миллиона долларов по итогам девяти месяцев текущего года", - сообщил министр.

Также, по словам Мансури, важной сферой сотрудничества является туристическая сфера. По итогам девяти месяцев, туристический поток между странами составил 112 тысяч человек.

В рамках речи, министр выразил мнение, что для дальнейшего сотрудничества в туристической сфере необходимо увеличение авиарейсов между странами и привлечение дополнительных инвестиций.

"Наши страны являются стратегическими партнёрами, и у нашего сотрудничества есть большой потенциал в различных сферах экономики", - подытожил министр.

Напомним, сегодня в Баку прошло четвертое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Объединенных Арабских Эмиратов.

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