Число лиц, привлеченных к программе самозанятости Госслужбой занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, достигло 9310 человек, из которых 7072 успешно завершили тренинг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В завершение тренингов 5512 безработным и подыскивающим работу лицам, успешно защитившим бизнес-планы, были выданы товары и материалы в соответствии с бизнес-планами.

За счет предоставленных активов эти лица уже создали свои малые семейные хозяйства.

Среди привлекаемых к программе большинство составляют лица с инвалидностью, вынужденные переселенцы, члены семей шехидов, лица, получающие адресную социальную помощь и члены многодетных семей, молодежь, ветераны войны.

Ожидается, что до конца года число привлеченных к программе самозанятости достигнет 10 тысяч.