Работа, осуществленная правительством Азербайджана в сфере занятости, является для Международной организации труда (МОТ) эталоном успеха. Организация также порекомендовала другим странам взять за образец в этой сфере опыт Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли на конференции, посвященной итогам "Растущий прогресс в достижении Целей устойчивого развития посредством поощрения достойного труда и инклюзивного экономического роста в селах и городах Азербайджана".

По его словам, Азербайджан добился больших успехов в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Основу государственной политики Азербайджана составляет социальная защита граждан и МОТ является основным партнером Азербайджана в сфере реформ. Основа успехов, которых добился Азербайджан в сфере реализации "Повестки Целей устойчивого развития до 2030 года", была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и эти успехи являются результатом государственной политики, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал Метин Керимли.

Он отметил, что социальная политика, осуществляемая правительством Азербайджана, опирается на два основных принципа - повышение услуг населению и улучшение уровня жизни населения.

"Как пример успехов в сфере повышения качества услуг можно указать проект ДОСТ, автоматизированное назначение пенсии, "е-социальный" потрал, подсистему "Занятость". Также в Азербайджане осуществлены революционные реформы по улучшению уровня жизни населения. Из них можно указать повышение минимальной зарплаты на 93 процента, минимальной пенсии на 72 процента, пособий и стипендий в среднем на 100 процентов, расширение программы самозанятости, которая в этом году охватила 10 тысяч человек", - отметил Керимли.

Замминистра сообщил, что благодаря растущему мировому авторитету Азербайджана, социально-экономическим успехам последних лет и эффективному практическому сотрудничеству, Азербайджан (по правительственной группе) впервые за время членства в МОТ был избран членом правления Организации в июне 2017 года.

"Меры, реализованные в рамках проекта МОТ "Растущий прогресс в достижении Целей устойчивого развития посредством поощрения достойного труда и инклюзивного экономического роста", внесут значительный вклад в дело достижениz ЦУР", - сказал Керимли.