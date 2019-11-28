Согласно исследованиям, транспортный коридор Север-Юг сэкономит в текущих ценах от 30 до 40 процентов стоимости и 50 процентов времени перевозок, заявил чрезвычайный и полномочный посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна в ходе встречи с делегацией ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Trend со ссылкой на пресс-службу АЖД, передает Day.Az.

В связи с этим, отметил посол, целесообразно в кратчайшие сроки увеличить активность проекта в общих интересах обеих стран.

Напомним, что между Азербайджаном и Индией налажено тесное сотрудничество в рамках проектов международного транспортного коридора "Север-Юг" и "Юг-Запад".

Председатель АЖД Джавид Гурбанов, в свою очередь, сообщил, что создание этого коридора является историческим событием, а его развитие является приоритетом как для Индии, Азербайджана, так и для всех стран-участниц.

Транспортный коридор Север-Юг является проектом, который связывает Индию с Ближним Востоком, Кавказом, Центральной Азией, Россией и Европой. Прогнозы показывают, что если коридор будет работать на полную мощность, это облегчит доступ региона к Персидскому заливу и Индии и усилит торговые связи между прикаспийскими странами и черноморскими портами. Этот маршрут является оптимальным и экономически целесообразным. Грузовой базой маршрута являются торговые отношения Индии и Персидского залива с Россией, Скандинавией и Северной Европой.