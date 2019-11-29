"Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, откроет новый маршрут поставок газа и тем самым укрепит энергетическую безопасность Европы, включая Италию.

Как сообщает Trend со ссылкой на консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), об этом сказал менеджер по внешним связям TAP в Италии Давид Семпио, передает Day.Az.

В этой связи, говоря о значении газа в мировом энергетическом балансе, Семпио напомнил, что мировой спрос на энергию в 2018 году вырос на 2,3 процента, причем в результате замены угля наибольший прирост спроса пришлось на долю природного газа.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются - "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции, после выхода на плановую мощность. В ограниченном объеме поставки начались летом 2018 года.