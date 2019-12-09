Азербайджано-российские отношения перешли на новый уровень, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что сегодняшнее подписание двух протоколов, открытие завода фармацевтической продукции ХайатФарм, закладка фундамента заводов по обслуживанию и ремонту вертолетов в Пираллахи и строительных материалов "Пеноплекс" выводит азербайджано-российские отношения с уровня торговых отношений на уровень глубокой интеграции.

"Подписание программы по сотрудничеству в сфере АПК подразумевает под собой не только обмен собственно аграрной пищевой продукцией, но и обмен удобрениями, сельхозтехникой и инфраструктурой, обмен опытом в сфере ветеринарии и борьбы с инфекциями в области растениеводства - другими словами, сотрудничество в этом секторе перешло на совершенно другой этап", - сказал Орешкин

Протокол в сфере туризма, отметил российский делегат, также является не менее важным результатом сегодняшнего заседания. В частности, усилия направлены на увеличение взаимного пассажиропотока.

"Возможности России и стремление Азербайджана открывают широкие возможности для развития, расширения и углубления экономических отношений двух стран", - сказал Орешкин.

Напомним, сегодня в бакинском бизнес-центре проходит 18-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, на которой присутствуют заместители глав всех министерств Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы, министр экономического развития России Максим Орешкин и другие высокопоставленные лица.

В рамках заседания вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром экономического развития России Максимом Орешкиным были подписаны программа сотрудничества в сфере АПК и туризма между Россией и Азербайджаном на 2020-2022 гг.

Также намечено открытие фармацевтического завода ХайатФарм и заводов по обслуживанию и ремонту вертолетов в Пираллахи и строительных материалов "Пеноплекс".