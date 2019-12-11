https://news.day.az/economy/1184528.html В Азербайджане собрано почти 300 тыс. тонн хлопка
В Азербайджане собрано почти 300 тыс. тонн хлопка
По состоянию на 11 декабря в пункты приема страны сдано 293 тысячи 880 тонн хлопка.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, это выше на 31,9 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В 2018-м году до 11 декабря было убрано 222 тысячи 748 тонн хлопка.
Отметим, что новый этап развития хлопководства в Азербайджане начался в 2016 году, когда была принята Государственная программа, предусматривающая развитие этой отрасли.
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