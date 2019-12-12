В мае-июне 2020 года в Баку откроется Астраханский деловой центр.

Как передает Day.Az, об этом сказал губернатор Игоря Бабушкина в рабочего визита в Азербайджан.

Здание планируют открыть уже в 2020-м году. 7-этажное здание станет самым крупным деловым центром в Баку. В помещении расположатся офисы предпринимателей, и даже жилой блок. Комплекс будет работать в кооперации с деловым центром Республики, открытым в Астраханской области. Главная задача проекта − простимулировать деловую активность сторон и позволить международному бизнесу выйти на новый уровень.

"Я уверен, что в мае-июне мы в торжественной обстановке сможем открыть этот центр. Это достаточно действенный инструмент в выстраивании добрососедских отношений. Я уверен, что в таком ключе между нами и вами будут мир и согласие. И потенциал, который уже набран, будет только развиваться", − сказал Бабушкин на встрече с представителями исполнительной власти Наримановского района города Баку.