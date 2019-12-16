Литва предлагает условия для недорогих перевозок азербайджанских грузов в Европу, сообщили Trend в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

Как отметили в министерстве, Литва рассматривает железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК) как потенциальную альтернативу другим маршрутам доставки товаров.

"Нас интересуют планы перевозок Азербайджана по этому маршруту. Литва создала хорошо функционирующую мультимодальную транспортно-логистическую систему, и в качестве транзитной страны играет важную роль в составе транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Поэтому наша страна предлагает Азербайджану безопасную, быструю и недорогую перевозку азербайджанских грузов в Европу и страны Скандинавии", - сказали в министерстве.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе пропускная способность дороги - 6,5 миллиона тонн грузов, а также до одного миллиона пассажиров.