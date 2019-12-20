На сегодняшний день Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана подключил к системе "Зеленый коридор" 505 компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель ГТК Сафар Мехтиев на II Республиканском форуме участников внешней торговли.

По словам Мехтиева, на пользователей "Зеленого коридора" приходится 25 процентов общего импорта, 27 процентов экспорта и восемь миллиардов долларов торгового оборота.



Председатель отметил, что в течение последних двух лет ГТК расширил сферу институциональных реформ, в результате которых совокупный объем налогов и сборов, направленных в госбюджет страны, увеличился на два миллиарда манатов.

Также Мехтиев отметил, что благодаря внедрению центров по упрощению процедур торговли и проектов "Один инспектор на один автомобиль" и "электронный поворот" в три раза было сокращено время, затрачиваемое на пересечение границы.

Также была расширена суточная пропускная мощность таможенных контрольно-пропускных пунктов от 250 грузовиков до 600, что положительно повлияло на оптимизацию процессов международной торговли и транзитных операций.

Напомним, что сегодня в Баку проходит II Республиканский форум участников внешней торговли. В форуме принимают участие около 900 предпринимателей, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и другие официальные лица.