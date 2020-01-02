За ноябрь прошлого года в Азербайджане снизились средние процентные ставки по депозитам и кредитам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в отчетном месяце средний процент по депозитам в манатах снизился на 0,24 процентных пункта и составил 9,31%, а в иностранной валюте снизился на 0,09 процентных пункта и составил 1,93%.

Согласно отчету, на 1 декабря 2019 года средние процентные ставки физических лиц по депозитам в манатах уменьшились на 9,76%, по депозитам в иностранной валюте - на 2,45%.

Средние процентные ставки по кредитам, предоставленным в манатах, снизились с 14,34% до 14,18%, по кредитам, предоставленным в иностранной валюте - с 6,69% до 6,16%.

Согласно отчету, средние процентные ставки физических лиц в иностранной валюте уменьшились на 2,74% и составили 8,87%, по кредитам в манатах - снизились на 0,17% и составили 16,96%.

Отметим, что резко снизились средние процентные ставки по кредитам, предоставленным с начала года физическим лицам. Так, на 1 января текущего года средние процентные ставки по кредитам этой категории составили 14,67%.

По данным ЦБА, за ноябрь средние учетные ставки межбанковских кредитов в манатах снизились на 0,02% процентных пункта и к 1 декабря снизились до 9,16%. Средние процентные ставки по этим кредитам в иностранной валюте увеличились на 0,36% пунктов и составили 3,40%.