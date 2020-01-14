https://news.day.az/economy/1194030.html Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 14 января проведет очередной депозитный аукцион. Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на ЦБА, передает Day.Az.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 5,76 - 7,49 процента. Срок размещения средств - 28 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.
Официальный курс на 14 января составляет 1,7 AZN/USD.
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