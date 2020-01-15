Граждане Азербайджана приобрели в Турции свыше 1,1 тысячи объектов недвижимости

По итогам 2019 года граждане Азербайджана в Турции приобрели 1,191 тысячи объектов недвижимости, что на 59 объектов меньше по сравнению с итогами 2018 года.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

Согласно сообщению, в декабре 2019 года граждане Азербайджана в Турции приобрели 146 объектов недвижимости что на 20 объектов меньше по сравнению с итогами декабря 2018 года.

В 2019 году в Турции были проданы 1,348 миллиона объектов недвижимости, что на 1,9 процента меньше по сравнению с итогами 2018 года.

В 2019 году иностранцам в Турции были проданы 45,483 тысячи объектов недвижимости, что на 14,7 процента больше по сравнению с 2018 годом.