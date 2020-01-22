https://news.day.az/economy/1196056.html В Баку появится еще одна станция метро

В Баку появится еще одна станция метро

Экономика, 22 января 2020 12:56 529

В этом году в Баку начнется строительство еще одной станции метро.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что в этом году планируется строительство станции с условным названием B-4 на "фиолетовой" линии.

"Станция B-4 будет построена за спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева, на улице Джалила Мамедгулузаде", - говорится в сообщении.

Также в информации отмечается, что уже ведется предварительная подготовка к строительству новой станции. На территории выкопаны тоннели станции. После ввода в эксплуатацию в этом году новой станции с условным названием B-3 планируется начать строительные работы на станции B-4.

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