https://news.day.az/economy/1197536.html Еще один мировой производитель будет использовать Баку-Тбилиси-Карс - ФОТО

Еще один мировой производитель будет использовать Баку-Тбилиси-Карс - ФОТО

Экономика, 27 января 2020 16:27 520

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Express", воспользовавшись широкими возможностями железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), добилась использования этой дороги еще одним крупным мировым производителем, сообщили Trend в "ADY Express", передает Day.Az.

Согласно сообщению, "ADY Express" начал перевозить продукцию компании "Evraz" на турецкий рынок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

"30 вагонов, представленных компанией" ADY Express", были загружены железными слитками на станции Смычка Свердловской области России. Грузовые вагоны были перевезены через Россию, Азербайджан и Грузию на расстояние 5175 км, затем были доставлены в Карс, а после на станцию Паяс в Турции", - отметили в компании.

Согласно данным, общий вес груза составил 2053 тонны. Это первый груз компании" Evraz", перевозимый железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. В настоящее время в тестовом режиме планируется увеличение объема перевозимых грузов еще в несколько раз. Таким образом,"Evraz" планирует транспортировать по 30-40 тысяч тонн груза каждый месяц. Кроме того, компания желает через БТК поставлять в Турцию крупный объем угля.

Evraz - одна из крупнейших в мире металлургических и горнодобывающих компаний. Активы компании сосредоточены в таких странах, как Россия, США, Канада, Чехия, Италия, ЮАР, Турция и Казахстан. Один из крупнейших производителей стали в мире. По производству стали, кампания занимает пятнадцатое место в мире. Она входит в число лидеров металлургической промышленности в Северной Америке и Европе.

Отметим также, что эта партия не первая железнодорожная продукция, поставляемая из России по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс оператором "ADY Express", в Турцию. Компания уже с прошлого года транспортирует грузы Магнитогорского металлургического комбината (ООО) в Турцию. В настоящее время в Турцию ежемесячно вывозится 20 тысяч тонн стальной продукции ООО. Эту цифру планируется в ближайшие несколько месяцев довести до 30-40 тысяч тонн. В общей сложности, только 2 этих клиента "ADY Express" будут перевозить через БТК 70 тысяч тонн груза в месяц.

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