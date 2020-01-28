Такие проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, хороши тем, что в результате их реализации выигрывают в итоге и страны-участницы, и регион в целом.

Об этом сказал Trend директор Центра изучения современной Турции, политолог Юрий Мавашев, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что для Турции проект Баку-Тбилиси-Карс (БТК) представляет особую важность.

"Анкара становится центром регионального и межрегионального притяжения, повышает свою привлекательность. То же самое в равной степени можно сказать и об участии в проекте Азербайджана и Грузии. Уникальность "Нового Шелкового пути", по словам политолога, заключается в том, что у государств региона появился реальный шанс распорядиться по своему разумению геополитическим положением. Я называю это "пробуждением Азии". Данный процесс необратим", - сказал Мавашев.

Что касается безопасности пути "Баку-Тбилиси-Карс", то тут эксперт считает, что безопасность - это многообразие, наличие вариантов.

Относительно того, что в Китае бытует мнение о том, что "Новый Шелковый путь" включает и морские маршруты и гарантирует ли это то, что азербайджанские порты не останутся в стороне, Ю. Мавашев ответил: "Китайская инициатива нацелена далеко в будущее, однако это не значит, что вода будет течь под лежачий камень. Баку делает очень многое для того, чтобы повысить свою транспортную привлекательность. А тот, кто думает о завтрашнем дне, может быть уверен в том, что эти заботы вернутся ему сторицей".

По мнению политолога, подобные мега-проекты создают шансы для участия в них большого количества стран-партнеров.

"Баку в этом плане делает сегодня многое, в частности для развития транспортного и транзитного потенциала. Ясно, что есть процессы, связанные с налаживанием процесса грузопотоков, и здесь успех будет зависеть от стабильного внутреннего развития государств. Таким образом получается, что одна страна заинтересована в том, чтобы у соседа было все в порядке, стабильно. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан сегодня является транспортным хабом", - подытожил политолог.