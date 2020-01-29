"Любовь к красоте - это вкус. Создание красоты - это искусство", - справедливо звучат слова известного американского писателя Ральфа Эмерсона.

Прекрасной новостью для неравнодушных к своей внешности и любителей выглядеть на все 100 стало открытие салона красоты "La Reine", который расположился в одном из прекрасных уголков нашего города.

Торжественное открытие получилось по-настоящему грандиозным. В числе посетивщих данное мероприятие известные личности, а также настоящие ценители роскоши, качественной косметики и услуг в сфере красоты. Праздник красоты подарил гостям положительные эмоции, а атмосфера салона позволила почувствовать себя в родных стенах.

Салон красоты "La Reine" полностью удовлетворяет всем потребностям клиентов по косметологическому уходу премиум-класса. Все специалисты салона - настоящие бьюти-эксперты, которые, применяя последние технологии, в короткое время смогут превратить вас в счастливую и уверенную в себе женщину.

По словам директора салона Светланы Искендеровой, над данным проектом трудилась целая команда профессионалов. "Мы провели аналитику, что более востребовано со стороны женщин и поняли, что популярностью пользуется буквально все, что вы видите сегодня в нашем салоне. Все потому что, ухоженная женщина должна выглядеть идеально с головы до кончиков пальцев. Наши мастера были приглашены из Турции. Каждая женщина, посетившая наш салон, почувствует здесь уют, комфорт и роскошь. Ведь для этого мы продумали каждую мелочь", - поделилась Светлана ханум.

Заместитель директора Джамиля Гулузаде, в свою очередь, рассказала об акциях и специальных предложениях, которые будут действовать в течение недели со дня открытия. Чтобы не упустить все запланированные акции, необходимо следить за официальными аккаунтами салона в Инстаграм и Фейсбук.

Услуги

Салон может смело может носить звание Института красоты. Ведь именно здесь под одной крышей собраны все процедуры и услуги, необходимые для достижения люксовой внешности: косметологическое лечение, солярий, массаж, лазер, маникюр, педикюр, уход и окрашивание волос и многое другое.

Уходовая косметика

Институт красоты является официальным дистрибьютором косметики 'Reneve', которая была создана для королевской семьи Монако. В составе данной косметики только натуральные составляющие, которые позволят вам достигнуть желаемого результата в короткие сроки. Королевой почувствует себя каждая женщина, которая посетит этот уголок счастья.

Аппаратура

Основной посыл "La Reine", - выбирайте для себя все самое лучшее и никогда не соглашайтесь на меньшее. Итальянские и американские аппараты для коррекции тела и лица, отвечающие высоким стандартам, помогут вам достичь желаемый результат без хирургических вмешательств и инъекций. Для борьбы с целлюлитом, кожаной слабостью, уменьшения морщин, заметного улучшения цвета вашей кожи в салоне представлен новейший аппарат Vıncı. Для решения кожных проблем же своим клиентам салон предлагает аппарат Cutera Xeo, с помощью которого можно лечить акне, постакне, избавляться от шрамов, убирать капилляры и расширенные вены, омолаживаться, делать безоперационную подтяжку, сужать поры.

Именно любовь к своему телу и уверенность в себе помогают людям становится счастливее. Прекрасно, когда в нашем городе открываются места, куда можно направиться, чтобы приятно провести время, отдохнуть от повседневной суеты и доверить свою красоту знатокам своего дела. В этом плане салон "La Reine" настоящая находка.