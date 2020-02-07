Между ОАО "Азеркосмос" и компанией Infostellar, японским поставщиком услуг наземного управления, было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеркосмос".

Согласно договору, благодаря универсальной наземной станции, расположенной в Главном центре спутникового управления "Азеркосмос" , компания Infostellar предоставит своим клиентам изображение высокого разрешения и более легкий доступ к радиолокационным спутниковым изображениям.

Универсальная наземная станция "Азеркосмос" расположена в идеальном месте - между Европейским и Азиатским континентами, она принимает и передает сигнал низкоорбитальных спутников в режиме реального времени. Наземная станция с диапазонной антенной S/X 5,5 метров и сетевой инфраструктурой более компактна и имеет возможность легко получать информацию от низкоорбитальных спутников. Сама станция обеспечивает более гибкое обслуживание в соответствии с техническими требованиями клиентов с точки зрения системных возможностей.

Генеральный директор компании Infostellar Наоми Курахара отметил, что для получения точных изображений с удаленных спутников наблюдения важно наличие наземной станции.

"Уникальное пространство, в котором расположена наземная станция "Азеркосмос", позволит нам через платформу StellarStation перейти на низкоорбитальные спутники глобальных спутниковых операторов. Отрадно, что совместно с профессиональным персоналом "Азеркосмос", мы расширили охват нашей платформы", - отметил Наоми Курахара.