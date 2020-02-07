В Бакинском метрополитене начался плановый ремонт поездов нового типа 81-760.B/761.B/763.B, экплуатируемых около пяти лет, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно договору, подписанному в 2019 году, Ассоциация "Метровагонмаш-сервис", входящая в состав Российского акционерного общества "Трансмашхолдинг", производителя вагонов, выполняет эти периодические ремонтные работы.

Согласно сообщению, в настоящее время группа специалистов компании в составе 17 человек проводит ремонтные работы в электрическом депо "Нариманов". В группу были привлечены ведущие инженеры, мастера, а также другие специалисты по электрическому, механическому и пневматическому оборудованию.

Добавим, что данный вид ремонта включает в себя ремонт тяговых двигателей вагонов, силового инвентаря, электрического и электронного оборудования, освещения, видеонаблюдения, систем климат-контроля и других элементов, а также испытания по итогам этих работ.

Согласно заключенному договору, "Метровагонмаш-сервис" должен получить все необходимое для ремонта оборудование и обеспечить выполнение работ по настройке наряду с технологическими процессами.

"Количество поездов современного типа в Бакинском метрополитене растет с каждым годом. На линиях метрополитена в настоящее время работают 11 поездов последнего поколения с точки зрения технологических инноваций. Вместо вагонов, которые будут выведены из эксплуатации в течение 2020 года, будут приобретены еще 20 вагонов, которые сформируют состав из четырех поездов. Всего в соответствии с заключенным в прошлом году с акционерным обществом "Метровагонмаш" контрактом предусмотрено приобретение 60 вагонов нового типа, которые в течение ближайших трех лет сформируют 12 составов вместо вагонов, которые будут выведены из эксплуатации", - отметили в ЗАО.