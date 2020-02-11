Была достигнута договоренность о сотрудничестве между Amrahbank и Саудовским фондом развития. С этой целью на встрече, состоявшейся в Головном Офисе ОАО Amrahbank 10.02.2020, со стороны Саудовского фонда развития участвовали финансовый директор по экспорту г-н Али Алгарни, руководитель отдела учета и мониторинга г-н Мохаммед Альтомбкти, специалист по маркетингу, г-н Наваф Алойруш, а так же структурные руководители ОАО Amrahbank, предприниматели, в том числе представители Общества молодых предпринимателей и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики.

В ходе первой части встречи была достигнута договоренность об официальном сотрудничестве между ОАО Amrahbank и Саудовским фондом развития. В соответствии с соглашением, клиенты банка будут сотрудничать с Фондомв сфере финансирования продуктов и услуг, поставляемых из Саудовской Аравии, включая финансирование в реального сектора экономики. Отметим, что формализация такого соглашения будет способствовать развитию торговых отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Во второй части встречи прошла презентация о деятельности Саудовского фонда развития. Среди участников встречи были проведены интерактивные дискуссии о деятельности Фонда.

Отметим, что Amrahbank с самого начала своей деятельности придает большое значение международным отношениям. Достигнутое сегодня соглашение является успешным продолжением этой стратегии. Это позволит Банку всесторонне удовлетворять потребности своих клиентов в сфере кредитования и торгового финансирования.

Amrahbank активно сотрудничает с Саудовским фондом развития с 2011 года. Корреспондентские отношения с иностранными банками, международное финансирование и торговое финансирование являются одним из ключевых направлений деятельности Amrahbank. Amrahbank успешно сотрудничал с такими международными финансовыми институтами, как Kuwait Finance House Group, Исламская торговая финансовая корпорация (ITFC), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Фонд международного развития ОПЕК (OFID), Gulf Finance House.