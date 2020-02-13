Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) приглашает предпринимателей микро-, малого и среднего бизнеса Губа-Хачмазского экономического района, а также лиц, желающих начать бизнес, воспользоваться услугами Центра развития МСБ, который функционирует в Доме МСБ в Хачмазе, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

В Центре развития МСБ предоставляются услуги по поддержке инновационного предпринимательства, стартапов и семейного бизнеса, поощрению предпринимательства среди женщин, инвалидов и молодежи, поощрению объектов МСБ, организации тренингов, семинаров и программ обмена и совершенствования опыта.

В 2020 году Центр развития МСБ планирует провести свыше 150 тренингов и нетворкингов, оказать различные консультационные услуги для субъектов МСБ в Губа-Хачмазском экономическом районе, создать новые субъекты МСБ.

Отметим, что в этом году в Баку и регионах страны планируется создать три Центра развития МСБ.