Делайте больше покупок в "Park Bulvar" и выиграйте билет на двоих в Европу!

Сроки проведения кампании

05.02.2020 - 01.05.2020

Владельцы карт PASHA Bank Miles&Smiles получают подарки в Park Bulvar!

В рамках совместной кампании, организованной PASHA Bank и Park Bulvar, держатели карт PASHA Bank Miles&Smiles, совершающие покупки в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах, расположенных на территории торгового центра Park Bulvar, получат шанс выиграть ценные подарки. В список подарков входят: 2 билета туда-обратно от компании Turkish Airlines в одну из европейских стран, купон от World Telecom на сумму 1500 AZN, карты PASHA Bank Miles&Smiles Black Edition стоимостью 250 AZN и т.д.

Подарки, предоставляемые победителям кампании

• 1-ое место - билет туда-обратно на двоих в одну из стран Европы; (Победитель может выбрать одну из этих стран: Австрия, Германия, Бельгия, Великобритания, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Голландия, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария, Италия, Исландия, Республика Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия)

• 2-ое место - подарочный купон от World Telecom на сумму 1500 AZN;

• 3-е место - подарочный купон от World Telecom на сумму 1000 AZN;

• 4 - 15-ые места - карта PASHA Bank Miles&Smiles Black Edition стоимостью 250 AZN;

• 16 - 20-ые места - подарочный купон от Greenwich в размере 100 AZN.