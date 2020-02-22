Трансадриатический трубопровод (TAP) преобразует газовый рынок Италии в нескольких направлениях.

Об этом сказал Trend в субботу главный аналитик международной консалтинговой компании Wood Mackenzie по Каспийскому региону и Европе Эшли Шерман, передает Day.Az.

По его словам, Италия сильно зависит от импорта газа, и ввод TAP в эксплуатацию станет важным вкладом в диверсификацию источников поставок газа в долгосрочной перспективе.

"TAP также поможет преобразовать газовый рынок страны. Во-первых, по TAP будет поставляться газ в южную Италию (регион Апулия), что приведет к дополнительным потокам между югом и севером страны. Во-вторых, TAP повысит значимость страны как газового хаба (PSV) и посодействует интеграции с соседними рынками. Наконец, газовые контракты, подписанные на поставки через TAP, установят ориентир для будущих соглашений по импорту трубопроводного газа в предстоящие годы ", - добавил Шерман.

Как сказал Trend консультант компаний VEROCY и Berry Commodities по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен, значение Азербайджана для Италии возрастает.

"Италия проявляет интерес к возможностям Азербайджана не только в плане импорта нефти и газа для местного потребления, но и других энергетических возможностей в Азербайджане", - сказал он.

Виддерсховен отметил, что на региональном уровне Азербайджан является крупным игроком не только для Италии, но и для ЕС в целом: "Азербайджан находится на перекрестке нескольких крупных нефтегазовых регионов, что делает его стратегически важным не только для Италии, но и для всего ЕС".

Отметим, что Италия будет получать 8,8 миллиарда кубометров газа в год через ТАР. Ожидается, что поставки начнутся к концу 2020 года.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.