Азербайджан и Турция ускоряют таможенные процедуры в сфере торговли, сообщили Trend в Ассоциации экспортеров Турции, передает Day.Az.

В сообщении говорится, что для этого в 2020-2021 годах страны будут сотрудничать в сфере цифровизации внешнеторговых операций: "В рамках сотрудничества документы, требуемые во внешнеторговых операциях, будут внесены в цифровую базу, что, в свою очередь, позволит предварительно проверять грузы до их прибытия на таможню, что сэкономит время".

Отметим, что товарооборот между Турцией и Азербайджаном по итогам 2019 года превысил 2,033 миллиарда долларов.

Согласно информации ведомства, основными экспортерами в Азербайджан среди турецких городов является Стамбул и Анкара.

За январь 2020 год экспорт из Стамбула в Азербайджан вырос на 45,49 процента, по сравнению с экспортом января 2019 года, составив 69,667 миллиона долларов.

В январе 2020 года экспорт из Анкары в Азербайджан сократился на 8,61 процента, по сравнению с январем 2019 года, и составил 6,310 миллиона долларов.

Напомним, что в январе 2020 года экспорт Турции в Азербайджан вырос на 33,58 процента, по сравнению с январем 2019 года, составив 118,318 миллиона долларов.