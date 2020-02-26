Экономическая политика, проводимая президентами Азербайджана и Турции сделала эти страны сильными.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сказал руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде, комментируя визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, передает Day.Az.

По словам Гаджизаде, экономическая политика президентов обеих стран оказала прямое влияние на их экономический рост и развитие. В результате чего Азербайджан и Турция стали сильными государствами в мировом масштабе и играют ведущую роль в регионе, что еще больше повышает их экономическую и политическую мощь.

Он отметил, что ввод в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан сыграл важную роль в развитии экономических отношений Турции и Азербайджана. За счет доходов от нефти, экспортируемой на мировые рынки посредством этого маршрута, была усилена макроэкономическая устойчивость Азербайджана, наблюдался значительный рост доходов населения.

Кроме того, в результате ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) внешнеторговые связи между двумя странами еще более расширились. БТК не только укрепила двусторонние экономические связи, но и сыграла важную роль в выходе Азербайджана через Турцию на мировой рынок. Последние наблюдения показывают, что трансграничная железнодорожная линия приносит обеим странам как экономические, так и политические дивиденды.