Выставки положительно влияют на развитие альтернативной энергетики и привлекает новых и зарубежных инвесторов в данную отрасль. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend директор компании "Iteca Caspian" Фарид Мамедов.

По его словам, выставки и конференции в сфере альтернативной энергетики, без сомнения, оказывают положительное влияние, они стимулируют приток инвестиций на исследование и развитие.

"Caspian Power в свою очередь оказывает положительное влияние на развитие данной отрасли у нас в стране. Выставки всегда стоят в авангарде индустрии. Ежегодно мероприятия посещают более 7 тысяч посетителей. Участие в выставках дает шанс компаниям приобрести новые контакты, новых инвесторов. Также выставка становится связующим звеном между наукой и производством, разработчиками и инвесторами. В этом году выставка пройдет со второго по четвертое июня. В этот период Баку становится хабом энергетической отрасли. Выставку поддерживает Министерство энергетики Азербайджана. Мы очень тесно работаем с "AzərEnerji", который также оказывают официальную поддержку выставке Caspian Power. Мы интересуемся, в чем сейчас есть необходимость на рынке, что нужно нашим местным компаниям и стараемся развивать эти секторы на выставках. В этом году "AzərEnerji" сами примут участие в выставке со стендом и будут демонстрировать инновации в сфере электроэнергетики", - продолжил Мамедов.

Также, Фаридом Мамедовым было отмечено, что c момента создания Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA) у нас сложились с ними очень теплые рабочие отношения.

"В течение всего прошлого года, объеденный стенд представителей малого и среднего бизнеса при поддержке Агентства был представлен на разных выставках. Мы получили много положительных отзывов и Агентство считает, что выставки оказывают положительное влияние на развитие среднего и малого бизнеса в Азербайджане. В этом году мы продолжим работу в плане привлечения и стимулирования участия на особо льготных условиях через Агентство предприятий малого и среднего бизнеса на выставке в Азербайджане. Также объединенный стенд KOBIA будет организован на выставках "Нефть и Газ Каспия" и "Caspian Power", которые пройдут в июне в Баку в Экспо Центре. Помогая среднему и малому бизнесу стать частью таких известных международных выставок, как "Нефть и Газ Каспия" и "Caspian Power", Агентство дает возможность продемонстрировать широкой и профессиональной аудитории этих крупных выставок свои разработки, предложения, услуги.

Безусловно, сейчас мы наблюдаем, как малый и средний бизнес активно подключаются к выставкам, что является еще одним показателем устойчивого развития экономики. В этом году, например, уже самостоятельно в выставке будет участвовать компания Helind, которая до этого участвовала при поддержке Агентства на выставке Caspian Ecology. Конечно, представители среднего малого бизнеса могут прийти на выставку в качестве посетителей и узнать о современных трендах отрасли, но основная цель - это продемонстрировать свои услуги на международных выставках", - отметил Фарид Мамедов.

Напомним, что Каспийская Международная Выставка "Энергетика и Альтернативная Энергия" Caspian Power проводится в Азербайджане уже десятый год подряд и в этом году отмечает свой второй юбилей.