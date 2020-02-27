Проект TANAP - TAP позволяет Азербайджану диверсифицировать рынки сбыта своего газа.

Об этом сказал Trend аналитик российского Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, передает Day.Az.

Он отметил, что если для Азербайджана этот проект - средство диверсификации рынков сбыта своего газа, то Турции и европейским странам "Южный газовый коридор" позволяет диверсифицировать источники поставок: "Газопровод в Турцию уже построен и в 2019 г. начались поставки газа по нему. Далее по одному миллиарду кубометров будет поставляться в Грецию и Болгарию и около шести-восьми миллиардов кубометров, по окончании строительства газопровода в Италию".

По словам эксперта, единственным источником газа в системе TANAP - TAP является Азербайджан: "Изначально Южный газовый коридор, как европейский проект подразумевал получение большого количества газа с возможностью расширения. Основные объемы должен был давать Туркменистан. Газ должен был идти через транскаспийский газопровод в Азербайджан, далее в газопровод добавлялись бы объемы азербайджанского газа и уже по газопроводу большой мощностью весь этот газ шел бы через Турцию в Европу. Этот проект воспринимался как элемент стратегии Европы по диверсификации источников поставки газа. На заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК), проведенном в Баку в феврале 2019 года, Евросоюз и Азербайджан предложили Туркменистану присоединиться к проекту ЮГК. Однако пока по этому поводу нет конкретного решения. Таким образом на сегодняшний день Азербайджан - единственный источник газа в этой системе. Ресурсной базой для проекта является азербайджанское газоконденсатное месторождение "Шах Дениз" на шельфе Каспийского моря".

Говоря о нынешней ситуации на газовых рынках, эксперт отметил, что, несмотря на жесткую конкуренцию среди поставщиков газа, на примере турецкого рынка мы видим, что на цене и объеме закупок азербайджанского газа турецкими потребителями это не сказалось, так как контракт был подписан уже давно. Именно поэтому, считает он, что для Азербайджана сейчас важно закрепить договоренности поставок газа на итальянском рынке по прежним ценам, в то время, как Италии выгодно пересмотреть индексы в формуле ценообразования в пользу большей привязки к спотовым площадкам".