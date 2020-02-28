AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере.

Тендер объявлен по закупке сетевого оборудования и лицензий Cisco для головного офиса и резервного центра.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 10.03.2020.