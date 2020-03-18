AZAL чартерными рейсами доставил на родину 107 граждан Азербайджана

18 марта Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) выполнил еще один чартерный рейс для возвращения граждан Азербайджана из Турции.

Рейсом Анталья-Баку авиакомпанией AZAL на родину были доставлены 107 пассажиров. Этим самолетом домой смогли вернуться граждане Азербайджана, оставшиеся в трех городах Турции - Антальt, Алании и Измире, передает Day.Az со ссылкой на AZAL.

Напомним, что ранее уже было осуществлено пять чартерных рейсов, которыми с территории Турции привезены 1098 граждан Азербайджана.

Национальный перевозчик Азербайджана продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения граждан страны на родину.