https://news.day.az/economy/1213972.html AZAL чартерными рейсами доставил на родину 107 граждан Азербайджана
AZAL чартерными рейсами доставил на родину 107 граждан Азербайджана
18 марта Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) выполнил еще один чартерный рейс для возвращения граждан Азербайджана из Турции.
Рейсом Анталья-Баку авиакомпанией AZAL на родину были доставлены 107 пассажиров. Этим самолетом домой смогли вернуться граждане Азербайджана, оставшиеся в трех городах Турции - Антальt, Алании и Измире, передает Day.Az со ссылкой на AZAL.
Напомним, что ранее уже было осуществлено пять чартерных рейсов, которыми с территории Турции привезены 1098 граждан Азербайджана.
Национальный перевозчик Азербайджана продолжит выполнять чартерные рейсы для возвращения граждан страны на родину.
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