Yelo Bank объявляет тендер по закупке офисной техники (R)

ОАО "Yelo Bank" (в прошлом Nikoil Bank) объявляет о проведении с 19 марта 2020 года открытого тендера по закупке компьютеров и другой офисной техники (сканеры, принтеры, мониторы).

Как и в прошлые года, банк заинтересован в обновлении поставщика сроком на год.

1.1. Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении договора на следующие позиции:

· Компьютеры:

Ориентировочные требования: core i5 ssd 256gb ram 8 gb ddr4

· Ноутбуки:

Ориентировочные требования: core i5 ssd 256gb ram 8gb ddr4

· Мониторы:

Ориентировочные требования: 20.7

· Принтеры:

Canon 421dw или HP LaserJet 426

· Аксессуары:

мышки, кейсы, внешние диски, кабели и пр.

1.2. Просим партнеров подготовить предложения, в котором будут отображены вышеуказанные возможности и передать предложение до 7 апреля 2020 г. в 18:00 в Головной офис Yelo Bank (ул. Пушкина 30) в запечатанном конверте на имя председателя правления с пометкой "Коммерческое предложение по закупу компьютеров - НЕ ВСКРЫВАТЬ".

1.3. Предложения, переданные отличным от указанного в п. 1.2 способа, не рассматриваются.

1.4. Предложения, отличные от требований, указанных в п. 1.1 не рассматриваются.