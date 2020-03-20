https://news.day.az/economy/1214636.html ООО "AzeriMed" перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 200 тысяч манатов. (R)
ООО "AzeriMed" перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 200 тысяч манатов. (R)
Создание на основе распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 19 марта Фонда поддержки борьбы с коронавирусом стало хорошей вестью для коллектива ООО "AzeriMed".
Как сообщили в отделе по связям с общественностью компании, сразу после открытия счета Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданного с целью предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане и призванного служить безопасности населения страны, ООО "AzeriMed" перечислило туда 200 тысяч манатов.
Руководящий состав и весь коллектив ООО "AzeriMed" в борьбе с коронавирусом всегда находится рядом с азербайджанским народом, государством и его руководством.
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