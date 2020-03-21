Международный Банк Азербайджана выделил 2 миллиона манатов на борьбу с коронавирусом

Перевод средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжает оставаться неотъемлемой частью мер, предпринимаемых с целью защиты здоровья населения и усиления борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Банковский счет Фонда открыт в филиале "Merkezi" Международного Банка Азербайджана. Филиал работает беспрерывно в праздничные дни, чтобы обеспечить осуществление переводов в этот фонд со стороны различных слоев населения, а также предпринимательских субъектов.

Являясь одной из крупнейших коммерческих структур в стране, Международный Банк Азербайджана, в рамках его программы корпоративной социальной ответственности, также присоединился к призыву правительства поддержать борьбу с коронавирусом. Банк выделил средства в размере 2 миллионов манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Учитывая распространенность коронавируса (COVID-19) в довольно широкой географии, Всемирная организация здравоохранения объявила инфекцию глобальной пандемией. Азербайджан осуществляет последовательные и всесторонние меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране и защите здоровья населения. Активная поддержка со стороны Международного Банка Азербайджана и других коммерческих структур, предпринимательских субъектов, частных лиц демонстрирует их социальную ответственность, национальную солидарность нашего общества, и государственно-гражданский союз.

Вы можете перевести средства на счет, открытый в филиале "Merkezi" Международного Банка Азербайджана, по реквизитам указанным по ссылке: https://cabmin.gov.az/az/article/752/