NEQSOL Holding выделил 5 миллионов манатов для Фонда Поддержки Борьбы с Коронавирусом

Согласно решению NEQSOL Holding, компании в составе холдинга перечислили в целом 5 миллионов манатов на счет Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданного в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева.

Помимо этого, одна из компаний холдинга заказала 3000 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, а также аппараты искусственного дыхания и специальное оборудование, устанавливаемое при входе в здания и позволяющее измерять температуру человека на расстоянии. Все это будет передано в соответствующие центры, в соответствии с указаниями Оперативного Штаба при Кабинете Министров Азербайджана.

С конца февраля этого года, в соответствии с инструкциями Оперативного Штаба, а также согласно своим стратегиям корпоративной социальной ответственности, NEQSOL Holding и компании в составе холдинга осуществляют различные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Придавая особое значение безопасности своих работников, клиентов и партнеров, NEQSOL Holding и компании составе холдинга осуществили целый ряд мер, в том числе:

В офисах, производственных помещениях и центрах обслуживания проводятся работы по информированию и повышению осведомленности среди персонала и клиентов; подготовлены письменные и аудио-видео инструкции, создана "Горячая Линия";

Большая часть работников переведена на режим "работы из дома", для чего были предоставлены соответствующие возможности и онлайн решения; дополнительные меры были приняты для защиты людей старшего возраста; собрания и другие мероприятия были переведены на онлайн режим; работы в строительных направлениях были временно приостановлены;

Для обеспечения безопасности сотрудников, которые не могут работать из дома, а также для безопасности клиентов были предприняты различные меры:

Офисы, производственные площадки, центры обслуживания клиентов и транспортные средства регулярно дезинфицируются и были оснащены дезинфицирующими средствами, а сотрудникам выданы медицинские маски;

Рабочие места оснащены специальными бесконтактными термометрами, температура сотрудников измеряется при входе в помещение;

Пищевой рацион в столовых помещениях для сотрудников, работающих в специальном режиме, был обогащен продуктами, повышающими иммунитет

В некоторых случаях был укорочен рабочий день, для сотрудников были предоставлены транспортные средства; также, был применен принцип "расстояния в 2 метра";

Клиентам было рекомендовано использовать онлайн и дистанционные услуги, в том числе, пользователям услуг мобильной связи:

было рекомендовано использовать мобильное приложение и услуги контактного центра, работающего 24 часа в сутки.

контактный центр был переведен в усиленный режим работы

звонки абонентов на номер 1542 горячей линии TƏBİB стали бесплатными.

NEQSOL Holding и компании в составе холдинга продолжат осуществлять различные меры, направленные на поддержку борьбы с коронавирусом в стране.

NEQSOL Holding призывает всех своих сотрудников, клиентов и партнеров следовать инструкциям и призывам Оперативного штаба при Кабинете министров, объединившись мобилизуя свои ресурсы для борьбы с коронавирусом. NEQSOL Holding призывает всех заботиться о себе и проявлять заботу к окружающим, особенно к пожилым людям.